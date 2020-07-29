MLB／筒香嘉智敲逆轉安　助光芒3連勝

大聯盟光芒隊今天交手勇士，日籍好手筒香嘉智擔任四棒、先發左外野手，結果他3局下敲出適時安打，順利逆轉，終場光芒就以5:2贏球。3局下滿壘狀況下，對戰勇士先發投手Kyle Wright，他面對外角變化球，一棒敲出右外野安打，幫助球隊超前，總計他4打數1安打。筒香最近手感還不錯，28日比賽他也敲出安打，並且還有選到保送，幫助球隊拿下3連勝。Peter Fairbanks中繼4局無失分拿下勝投，Kyle Wright投2.2局被打4安打失5分吞敗。