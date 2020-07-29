MLB／大聯盟首起板凳清空　Kelly對太空人做鬼臉爆發衝突

道奇隊今天跟太空人隊交手，6局下道奇換上Joe Kelly上場中繼，結果他一顆偏高的球路，直接往Carlos Correa頭上一掃而過，引發兩隊板凳清空。
Joe Kelly最後飆出三振，回到板凳席時跟Correa有「言語交換」，他也十分不爽回嗆，甚至做出鬼臉。
雖然兩隊並未真的打起來，不過因為新冠肺炎疫情嚴重，雙方教練與球員也並未衝上前動手，大家都保持社交距離。
不過道奇隊板凳明顯也不開心，跟太空人隊叫囂，兩隊之前在2017年世界大賽碰頭，尤其是太空人隊被調查出作弊，道奇該年以3勝4負落敗。
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