日職／王柏融下二軍尚未亮相　火腿西武之戰因雨延賽

日本火腿隊二軍今天原本要跟西武隊比賽，不過因為大雨影響，這場比賽宣布延賽，台灣好手「大王」王柏融跟吳念庭都無法出賽。王柏融是在26日下二軍，他打擊率只剩0.097，讓總教練栗山英樹期待他可以重新找回身手。不過王柏融在二軍打擊率高達3成60，還有2發全壘打，相信持續出賽後，他的手感可望逐漸加溫。