NBA／直言字母哥有一大劣勢　皮朋：恐無法率隊奪冠　

密爾瓦基公鹿隊雖然在「字母哥」Giannis Antetokounmpo帶領下，在NBA停賽以前打出全聯盟最佳戰績，不過公牛傳奇球星Scottie Pippen(皮朋)卻不認為字母哥本季有辦法率隊拿下總冠軍。皮朋近日在《Da Windy City Podcast》中，談到Antetokounmpo在中距離出手的劣勢，會讓他在季後賽嚐到苦頭，因為他認為在季後賽中的得分相當依賴中距離投籃。對於字母哥能否帶領球隊奪冠，皮朋表示：「不，還不是時候，我不認為他可以。但我已經好一陣子沒看到他了，據我所知，他一直努力加強他的跳投。但我不那麼認為他們會奪冠，看看他們之前的戰績，我不認為他們真的有辦法辦到。」皮朋進一步解釋：「當你談論的是拿下總冠軍，當你談論的是打進總決賽，當你談論的是在幾秒內、充滿自信地投出關鍵一球。我只是還看不到他現在已經準備好這樣的狀態。」「我知道他有很棒的進步，他仍是聯盟頂尖的球員之一，但就他的表現來看，他還沒準備好為他的球隊拿下總冠軍。」皮朋表示。在球季暫停之前，Antetokounmpo的三分球命中率僅有30.6％，他在季後賽的宰制能力恐怕會不如在例行賽那樣，對手也會迫使字母哥退出籃下，逼他在中距離的位置出手。Antetokounmpo本季繳出場均29.6分、13.7籃板、5.8助攻的全能表現。字母哥有望在2021年成為不受限的自由球員，據傳勇士相當積極爭取他加盟，而公鹿是否能成功留人，本季能否奪下總冠軍將會是一大關鍵。