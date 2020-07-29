WSBL／陳孟欣成新科狀元　昔日恩師：她的挑戰現在才開始

2020WSBL選秀會今天在晶宴會館舉辦，陳孟欣以首輪第一順位被台電給選中，成為本屆的狀元。今日她佛光大學的恩師楊淑淨也在現場，後者告誡子弟兵到新環境要先放下身段，先試著融入球隊，陳孟欣表現自己在選秀前就有耳聞自己可能會是選秀狀元，所以在被台電挑走時並沒有太意外。「我一直很緊張，聽到自己名字時腦袋一片空白。」她也希望自己在新賽季能夠準備好，幫助球隊提升戰力。籃球之路一路走來，陳孟欣不管在哪個層級都被視為是其中最頂級的後衛，她出色的能力和獨特的節奏讓不少執教過的教練眼睛都為之一亮。在普門高中和佛光大學就讀時，她都順利帶領球隊登頂奪冠，絕對是有能力去帶領球隊贏球的球員，也因此有不少人相當期待她未來在WSBL的表現。不過楊淑凈卻希望這位明星控衛，在進入到更高層級的聯盟時，能夠厚積薄發、不要一開始就太過強勢，「要先去習慣新球隊打球的模式，先懂得去配合別人、融入這個大環境，再慢慢的把她個人的優勢給發揮出來。她應該用這樣的方式去拓展職業生涯。」楊淑凈認為，陳孟欣有自己的想法、且很有風格，但來到台電這裏都是和她一樣出色的選手和學姊，因此她必須先放下自己過去的光環，去多看多學，然後找到最適合自己在球隊發揮的方式。「以前是以前，真正開始是現在。」楊淑凈直言，對於陳孟欣來說她真正的挑戰現在才開始，未來外界如何評價一個球員，都是看她在這之後的表現，因此希望她能好好學習，不要驕傲自滿。