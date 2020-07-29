WSBL／陳孟欣和劉昕妤都到手　台電陣容年輕化靠「5佛」

2020WSBL選秀會今日正式落幕，原本被視為狀元熱門人選的劉昕妤，最終在次輪才被選中，讓人有些意外，但也因此讓她有機會能夠和老戰友陳孟欣再度同隊。而這樣的結果也讓台電女籃一次收進兩名來自佛光的頂級戰將，瞬間補上兩個陣容缺口。由於今年手握狀元和榜眼籤的台元和電信都頗缺內線，因此兼具高度和投射的劉昕妤本來很被看好能在首輪第一順位被挑走。不料台電先選陳孟欣，之後電信選了游乙文、台元則是挑走朱育勤，國泰放棄選秀，讓劉昕妤在首輪結束後，意外的居然還沒被任何球隊選走。佛光大學主帥楊淑凈在選秀會後透露，當時劉昕妤很緊張的轉頭一直看她，「我們也沒想過她會落到第二輪，她很不安、不知哪支球隊會選到自己，所以我當時也用眼神安撫了她一下。」所幸次輪台電就把這位才貌兼具的年輕中鋒給挑走，讓師徒二人都鬆了一口氣。對於這樣的選秀決定，台電總教練林紀妏表示，其實要選陳還是選劉，球隊也很掙扎，因為其實兩個位置都很缺，而最終決定是陳孟欣的原因在於：台電沒有足夠的控球後衛，讓郭佳紋都要暫代組織責任，影響到發揮。「雖然去年選了央央(彭惠貞)，但我覺得如果有孟欣，那央央也是個很好的射手，球隊打雙控球也不錯，佳紋就可以專心的去把前鋒的這個位置給打好。」林紀妏說道，「沒想到昕妤落到第4，原以為別的球隊會把她選走，還好很有佛光人的緣分。」至於這兩位新生代的好手，在新賽季是否會成為台電的主要輪換球員？林紀妏認為這還是要視二人融入球隊的情形而定。「還是會讓年輕的球員多一點訓練，訓練完多一點時間上場，來看看她們能否融入這個體系，但我相信她們沒有問題。」台電去年選進了楊芷瑜、彭惠貞和林嘉慈，今年則選了陳孟欣和劉昕妤，5名球員都是來自佛光大學，讓人玩味。林紀妏說，台電近年陣容有些青黃不接，也正面臨換血和年輕化，這也是為什麼連兩年選秀她們都選了最多的球員。而這「5佛」能否為台電注入新血和活力，值得未來繼續觀察。