WSBL／為何選游乙文當榜眼？電信教頭：她這點勝過劉昕妤

電信女籃在本屆選秀會上用首輪第二順位挑中了旅日好手游乙文，總教練黃曉潔表示，球隊禁區和籃板能力一直需要補強，而游乙文身材出色、爆發力也夠，重點是防守能力出眾，這是讓球隊最終選她而不是劉昕妤的關鍵。狀元大熱門劉昕妤落到次輪才被選走，無疑是今年WSBL選秀會上最讓人大感意外的事。外界之前認為同樣需要補強內線的台電和電信應該至少有一隊會挑她，沒想到台電先選了不世出的天才控衛陳孟欣，而電信則是挑走可以打多個位置的游以文。對此，黃曉潔坦言球隊在做抉擇時也考慮很久，「昕妤我們當然也有考慮，但是在防守力度上，乙文過去在高中當過苦功型球員，身材也比較壯碩，因此佔了點優勢。」游乙文身高約175公分左右，但黃曉潔認為她積極的態度和出色的身體素質，在打四號位時鞏固籃板因不成問題。「乙文應該有機會在下個賽季就頂替上來，成為我們的第六人。」另外，黃曉潔也透露她觀察到游乙文的一個特點，「她在日本打過球，因此在防守端處理球的反應機敏，拉下籃板後很快的就會把球送出去，也是希望她的加入能刺激其他球員在這一點上更積極。」而游乙文本人則是認為，台灣和日本女籃在風格上的確不太相同，不過最讓她印象深刻的則是日本球員的自律，「她們的訓練真的很刻苦，而且非常主動且勤奮。」游乙文目前都跟隨北市大一起練球，她自認目前各人狀態已經恢復到7成左右，也希望新賽季可以融入球隊，無論擔任2-4號都可勝任，最終要的是保持身體健康。