陳金鋒到場打氣！富邦盃台灣12強少棒大賽開打

▲富邦為每位小球員準備悍將水壺，在炎熱氣候下能隨時補充水分也能減少一次性塑膠製品使用。（富邦提供）

▲富邦育樂陳昭如總經理出席開幕式，為小球員加油打氣。（富邦提供）

▲2019富邦盃U12冠軍龜山國小球員代表運動員宣誓（富邦提供）

▲出席貴賓喊出最強新世代，替富邦盃台灣12強少棒大賽揭開序幕(圖左至右U12國手黃天賜、富邦育樂陳昭如總經理、中華棒協林華韋副理事長、富邦悍將陳金鋒顧問、U12國手陳楷升) 2 富邦育樂陳昭如總經理出席開幕式，為小球員加油打氣。（富邦提供）

由中華民國棒球協會主辦，富邦金控冠名贊助的「2020」，因受疫情影響延至今日(7月29日)於新北市重新球場熱鬧開打。本次賽事再次集結台灣少棒12支強隊，同場競技捉隊廝殺，打造屬於台灣少棒界的經典賽事。今日的開幕典禮由棒協副理事長林華韋先生主持，富邦育樂總經理暨富邦悍將及臺北富邦勇士副領隊陳昭如也特別到場，並邀請到台灣巨砲同時也是富邦悍將的顧問-陳金鋒、2019 WBSC U12冠軍隊隊長黃天賜及大會MVP陳楷升擔任宣傳大使，共同為典禮揭開序幕，其中天賜及楷升同時也是本屆參賽學校龜山國小及大仁國小校友，也以學長身分為學弟加油打氣。由於原場地青年公園因進行整修，本屆賽事改至重新球場舉行，來自全台灣12支硬式組強隊包含去年冠軍隊桃園市龜山國小，及其他少棒強權高雄市中正國小、臺東縣豐田國小、桃園市仁善國小、桃園市大勇國小、新竹縣關西國小、桃園市中平國小、臺中市大仁國小、臺北市東園國小、臺北市福林國小及新北市興穀國小等隊，爭取台灣第一強的稱號。而軟式組交流賽，則由臺北市建安國小、臺北市龍山國小、新北市新埔國小、新北市土城國小、新北市大豐國小、台東縣長濱國小等六隊在觀山棒球場進行對戰。賽事將於今日(7月29日)起在重新球場展開五天的激戰，最後兩天，四強及最終決賽將可在MOMO TV ch76、MOMO SPORTS YouTube頻道、Yahoo TV、Yahoo奇摩運動粉絲團、中華棒協粉絲團皆可收看到賽事。同時為了鼓勵民眾收看轉播為最強新世代加油，主辦單位特別規劃了抽獎活動，只要在收看轉播時掃瞄螢幕上的活動QR code登錄，即有機會抽中精美獎品，最大獎為APPLE iPad 10.2吋 wifi 機型 32 GB 乙台，賽事預計於8月2日下午一點進行冠軍戰。