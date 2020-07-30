NBA／全台最受歡迎NBA球員排行榜　第一名竟然是他？

▲Bleacher Creatures NBA絨毛娃娃。(圖／異議國際提供）

▲Bleacher Creatures NBA絨毛娃娃。(圖／異議國際提供）

▲Bleacher Creatures NBA絨毛娃娃。(圖／異議國際提供）

▲Bleacher Creatures NBA絨毛娃娃。(圖／異議國際提供）

▲Bleacher Creatures NBA絨毛娃娃。(圖／異議國際提供）

▲Bleacher Creatures NBA絨毛娃娃。(圖／異議國際提供）

旋風來台的 NBA 絨毛公仔 Bleacher Creatures，以逗趣的方式刻畫球員表情上的韻味，呈現給所有年齡層的大小粉絲。官方統計2020年截至目前為止，最受台灣人歡迎的 NBA“球員”排行榜前六名，讓喜愛的粉絲們更加愛不釋手。第六名：Scottie PippenMichael Jordan 紀錄片「The Last Dance」發燒全球，讓傳奇球星及球隊再次映入到現在的球迷的眼中，包括當時橫掃全球的1992 Team USA，「天下第二人」Scottie Pippen 直到現在還是深受球迷喜愛。第五名：The Raptor排行榜唯一非球員的公仔，多倫多暴龍週邊商品一直深受粉絲喜愛，尤其是大暴龍視覺的設計，吉祥物「The Raptor」更是聯盟指標吉祥物之一，上個賽季多倫多暴龍奪得隊史第一座總冠軍，人氣也跟著水漲船高。第四名：Luka Doncic「歐洲金童」Luka Doncic 帥氣的臉龐和巨星的氣質，一直受到廣大粉絲喜愛，新人時期直接耀升成為球隊看板球星。今年個人數據再次攀升，成為聯盟新生代最受到矚目的球員。第三名：Allen Iverson「戰神」Allen Iverson 的球技風采直到現今仍深植許多人心中，影響著這個世代的眾多球星，無所畏懼的精神和態度吸引了所有球迷的目光。球場外的舉手投足也極具影響力，更是將美國嘻哈潮流帶到全世界。第二名：LeBron James現今聯盟第一人「詹皇」LeBron James，自轉至洛杉磯湖人後一直備受全球目光，看他如何帶領球隊再次重返榮耀。今年賽季球隊戰績顯赫，有望讓其成為史上第一位在三支不同球隊獲選 MVP 的球員，帶給洛杉磯城市一點慰藉。第一名：Kobe Bryant今年入選名人堂的球星 Kobe Bryant，球員時期數據戰功彪悍，退休後仍然受到粉絲的愛戴，其愛家形象深植人心。年初因飛機失事不幸殞落，讓廣大的球迷們痛徹心扉，藉由相關商品再次憶起他在球場上的英姿。