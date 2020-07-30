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MLB／沒收工就說髒話　道奇Kelly怒飆太空人被禁賽8場

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-30 08:03:57
▲太空人與道奇隊板凳清空，起因是Joe Kelly嘲諷Correa。（圖／美聯社／達志影像）
道奇與太空人恩怨情仇情未了！由於昨日兩隊比賽中6局下道奇後援投手Joe Kelly 不但兩度投出Carlos Correa、Alex Bregman頭部附近危險球，該局結束他還跟太空人說髒話，並做鬼臉，讓大聯盟官方開罰，他必須要禁賽8場。

由於起因為太空人2017年偷暗號奪冠，讓道奇跟紅襪、洋基隊等都十分不滿，而道奇總教練Dave Roberts與太空人總教練Dusty Baker也連帶被禁賽1場，Baker被處以罰金。

根據轉播單位慢放影片，Joe Kelly說出：「揮得好，婊子。」而他在投手丘前，也被太空人隊板凳怒罵，「給我上丘，你這混帳。」

由於新冠肺炎疫情影響，球員的表情跟場邊聲音都幾乎是場上焦點，Joe Kelly也因此受到處分。

 

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