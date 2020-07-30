NBA／快艇能在「夜店雞翅」事件後找回爭冠的專注力嗎？

NBA熱身賽在昨天正式結束了，明天復賽將正式開打，而在這超過4個月沒有比賽的緩兵期，洛杉磯雙雄之間的此消彼漲甚為明顯，湖人看似慢慢壓過了他主要的假想敵快艇，不管在戰鬥意識和球隊陣容上都更加出色。我們將有機會在明天兩隊的正面對決中看到這一點。從3月11到7月31，聯盟因為疫情而停賽的時間，幾乎等同於一個休賽季，而由於隔離政策，這些球員無法團練、甚至一些球館都被關閉了，然後在短短不到一個的時間，他們必須把自己提升到季後賽的強度，這如何可能？所以一些球評認為今年的總冠軍「含金量」不足，是有些道理的。也因此，維持自身競技狀態，可說是本賽季冠軍最終歸屬的關鍵點。而在這方面，很顯然湖人是目前為止做的最好的。紫金大軍一直都是最渴望復賽的球隊，就算有Dwight Howard和Avery Brandley等異議分子，但他們內部一直希望這個賽季能繼續打下去。並且球員也一直在群組中自動的組織練球。LeBron James和Danny Green這些有奪冠經驗的老將，幫助帶領、教導了其他球員該怎麼做，包括：如何把自己保持在一個備戰狀態之中、如何不讓身材走樣、如何避免受傷等等。這些都是學問，並不是每支球隊都可以這樣運作。和湖人不同，快艇從未打過總冠軍賽，他們的領袖Kawhi Leonard是一個身教大於言教的代表，去年在多倫多有Green、Kyle Lowry、Marc Gasol和Serge Ibaka這些老將，他們經驗豐富、知道如何去做凝聚球隊，因此前者可以完全專注在場上廝殺，但事實上在NBA，管理球隊和打造一個冠軍陣容一樣重要。過去的歷史說明，無法控制更衣室的球隊不可能奪冠。Leonard的加入和去年與勇士在季後賽的大戰，的確增強了這支球隊的自信，而且他們的陣容深度和質量在這一季冠絕全聯盟，即使是湖人也無法匹敵。當他們排出Beverley-Williams-Leonard-George-Harrell這個陣容時，每百回合可以凈勝對手13.8分，沒有太多人能夠抵擋這樣的進攻能量。本季3場和湖人的例行賽交手中，他們取得2勝1敗的戰績，其中有兩場球星Paul George並未出賽。而和東區的公鹿相比，Leonard去年在和Giannis Antetokounmpo的對決中，證明自己在關鍵時刻的得分穩定度遠優於對手，除非後者更進化了，否則他將一直保有心理上的優勢。快艇在此之前一直是專家們最看好拿下冠軍的勁旅。但是，如今這一場疫情正考驗著Steve Ballmer和他的球隊。Lou Williams是不是真的只為了吃雞翅去脫衣舞孃俱樂部並不重要。重點在於沒人告訴他、他也沒有意識到現在做這件事很不恰當。顯然快艇內部 「尤其是球員自己」並沒有進行過這樣的討論。爭冠這件事是如此之難，以至於長時間維持在頂峰的那些球隊往往身心俱疲，你沒有武裝好心態是沒辦法做到的。所以，球隊領袖必須時時刻刻告訴著他的戰友們這座冠軍意味著什麼、我們該怎麼去爭取它，聽起來雖然有點死板，但卻是不可或缺的一部分。因為你必須透過這個方式告訴球隊這件事很重要。而快艇隊內似乎並沒有一個人在做這樣的事，Doc Rivers雖擅長激勵球員，但他畢竟是個教練，在身分上有別。Williams事件對於快艇來說將會是他們這賽季最重要的一次轉折點，他們有可能因此士氣大挫而一路下滑直到被淘汰，也可能在外界的批評中重新武裝一致對外的氣氛，找回那種渴望和競爭力。在明天對湖人的比賽中，兩位板凳悍將Williams和Harrell已經是確定無法上場的了。先發後衛Beverley和Landry Shamet出戰成疑，中鋒Ivica Zubac則是不可能以百分百的狀態回歸。因此他們想要擊敗對手將會非常困難，但也是一個很好的機會，某種意義上，快艇比湖人更需要一場勝利，就算不能贏也得打出企圖心和競爭力，讓球隊重新回到那個軌道上。這場比賽肯定會很精彩的。