MLB／又有馬林魚球員中鏢　3A老闆因新冠肺炎逝世

馬林魚隊今天又傳出球員確診，目前已經累積起碼18例，其中球員比例還是偏高，其餘2位是教練或工作人員。馬林魚隊已經暫停目前所有比賽，不過壞消息還沒完，因為3A老闆Lou Schwechheimer因新冠肺炎引發相關症狀過世。62歲的Schwechheimer過去曾在紅襪小聯盟工作，卻因為疫情擴散過世，也是馬林魚疫情中最令人感到惋惜之事。