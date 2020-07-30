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MLB／又有馬林魚球員中鏢　3A老闆因新冠肺炎逝世

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-30 10:30:02
▲馬林魚隊新隊徽（圖／取自馬林魚官網）
馬林魚隊今天又傳出球員確診，目前已經累積起碼18例，其中球員比例還是偏高，其餘2位是教練或工作人員。

馬林魚隊已經暫停目前所有比賽，不過壞消息還沒完，因為3A老闆Lou Schwechheimer因新冠肺炎引發相關症狀過世。

62歲的Schwechheimer過去曾在紅襪小聯盟工作，卻因為疫情擴散過世，也是馬林魚疫情中最令人感到惋惜之事。

 

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