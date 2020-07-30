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日職／大王復活開轟！王柏融二軍敲出2分彈

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-30 12:41:41
▲王柏融（圖／吳政紘攝）
日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融，今天在二軍對西武先發，打2棒擔任指定打擊，他在首局先敲出鞥外野安打，2局上又敲出2分彈，打擊狀況超好。

王柏融26日下二軍後，經過兩天賽事調整，今天披掛上陣，馬上就開轟，目前二軍本季打擊率百分百。

火腿把他下放後，要經過10天後才能讓他重返一軍。

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