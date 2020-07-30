日職／終於開轟解除封印　王柏融開朗笑了

日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融今天在對戰西武二軍賽事中，首打席就敲出安打，第二打席更是轟出一發全壘打，是他在二軍例行賽生涯第三轟，本季首轟。王柏融在一軍留下打擊率0.097的成績，狀況並不理想，不過他26日下二軍後終於找回長打實力。第三打席王柏融雖然獲得保送，不過對他而言意義重大，若選球這最大的優點能夠找回，他也比較不會有追打壞球狀況。