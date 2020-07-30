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日職／火腿洋砲紐維拉又受傷　下二軍休養

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-30 16:07:22
▲Christian Villanueva。（圖／取自日刊體育）
火腿隊洋砲Christian Villanueva（紐維拉）今天被降下二軍，由於他在昨天對戰歐力士比賽自打球受傷，現在左腳有瘀青現象，需要多休養。

Villanueva昨日接受醫院檢查，發現目前左腳需要時間復原，火腿當機立斷，讓他下二軍休養10天，而他今年因為開幕前有闌尾炎狀況開刀治療，7月初才回到1軍，目前18場出賽，打擊率1成86，2轟，6打點。

由於台灣好手王柏融最快也要在8月4日當周回歸，目前火腿再度出現「打者荒」的現象。

 

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