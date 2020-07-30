日職／大王連5打席上壘！王柏融二軍打擊百分百

日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融今天在對戰西武二軍賽事中，首打席就敲出安打，第二打席更是轟出一發全壘打，是他在二軍例行賽生涯第三轟，本季首轟，剩餘3次打擊機會，他都選到保送，目前打擊率百分百，火腿終場以12:8贏球。王柏融在一軍留下打擊率0.097的成績，狀況並不理想，不過他26日下二軍後終於找回長打實力。第三打席、第四、第五打席王柏融都獲得保送，顯然他的「選球眼」已經找回來了。此外，西武台灣好手吳念庭也有雙安2打點，其中一支安打為二壘安打，表現持續火燙。