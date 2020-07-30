NBA／詹皇並非關鍵　巴克利：湖人若奪冠是因為有戴維斯

洛杉磯湖人今年戰績高居西區第一，而且被認為是奪冠大熱門，不少人皆認為是「詹皇」LeBron James個人的實力所致。不過TNT名嘴、前傳奇球星Charles Barkley卻有不同的看法，他斬釘截鐵地認為如果湖人最終奪冠，那絕對是因為內線大將Anthony Davis的發揮。「我愛關於LeBron James的一切，但這(奪得冠軍)取決於Davis，NBA沒有人能和他對位。對我來說，他才是決定湖人本賽季能否奪冠的傢伙。」Barkley在節目上這麼說。Barkley認為湖人今年最大的對手是同城的快艇，但是在面對對手的陣容時，Davis明顯比較好發揮，「在面對快艇時James將沒有時間休息，對方有一隻『雙頭怪』可以對付他。但他們沒有任何人能夠限制Anthony Davis。如果湖人本賽季奪冠，那就是因為Davis打得好。」快艇隊擁有Kawhi Leonard和Paul George兩名出色的明星前鋒，而且他們都曾經在季後賽面對James打出過優異的表現，Leonard甚至還在2014年總冠軍賽的對位下，拿到了該年的總冠軍賽MVP。不過，快艇的禁區比較薄弱，先發中鋒Ivica Zubac只有23歲，經驗和實力都不夠，替補悍將Montrezl Harrell則是太矮了，只有203公分；至於季中簽下的錢年度最佳防守球員Joakim Noah則是很久沒有經歷過高強度的比賽了，狀態不明。此3人的確都很難完全限制Davis，因此Barkley的話不無道理。而且Davis今年賽季確實打出了證明自己的數據，個人場均可得到26.7分、9.4籃板、1.49抄截和2.44阻攻，這4項數據均為球隊第一。