中職／張進德猛打賞手感火燙　打擊率高達5成83

富邦悍將今天作客台南統一主場，靠著羅力主投7局飆出8次三振，加上張進德單場3安猛打賞，終場以5:3贏球，下半季富邦暫時獨走。張進德可說是富邦福將，他這場首局敲出安打後，高國輝就對「嘟嘟」潘威倫開轟一舉拿下2分領先，不過獅隊下半局由林安可穿越安打，加上老將潘武雄的2分砲逆轉戰局。4局上又是張進德敲安帶動攻勢，林益全敲出2分打點適時安打逆轉，8局上富邦由李宗賢敲出內野滾地球再下一城，終場富邦就以2分差贏球。張進德單場3安，打擊率高達5成83，羅力先發7局失3分，飆出8次三振奪勝。