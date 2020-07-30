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中職／張進德猛打賞手感火燙　打擊率高達5成83

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-30 23:15:38
▲張進德敲安。（圖／吳政紘攝）
富邦悍將今天作客台南統一主場，靠著羅力主投7局飆出8次三振，加上張進德單場3安猛打賞，終場以5:3贏球，下半季富邦暫時獨走。

張進德可說是富邦福將，他這場首局敲出安打後，高國輝就對「嘟嘟」潘威倫開轟一舉拿下2分領先，不過獅隊下半局由林安可穿越安打，加上老將潘武雄的2分砲逆轉戰局。

4局上又是張進德敲安帶動攻勢，林益全敲出2分打點適時安打逆轉，8局上富邦由李宗賢敲出內野滾地球再下一城，終場富邦就以2分差贏球。

張進德單場3安，打擊率高達5成83，羅力先發7局失3分，飆出8次三振奪勝。

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