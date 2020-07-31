MLB／大聯盟爆發新冠肺炎確診潮　費城也有2名人員感染

費城人隊今天爆發新冠肺炎確診問題，不但有工作人員確診，就連教練團也有1人中鏢，因此原本預計跟藍鳥隊4連戰的系列賽也延期。
費城人隊日前跟馬林魚隊交手，由於馬林魚爆發群聚感染，共有19人感染，費城跟洋基的系列賽也延期，跟藍鳥也有比賽無法開打，馬林魚到8月2日為止前的7場比賽全都延期，大聯盟成為混亂狀態。
此外，費城人已經避免不必要的移動，預計29日開始將會跟國民隊展開三連戰。
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