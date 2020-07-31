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MLB／大聯盟導入雙重賽7局制　8局開始突破僵局

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-31 09:41:38
▲大聯盟主席Rob Manfred。（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟球員工會與大聯盟官方今天正式確定，8月開始將進行7局制雙重賽，並且8局開始實施突破僵局制。

由於新冠肺炎導致全季只剩每隊60場比賽，因此大聯盟也在研擬對策，另外馬林魚隊發生群聚感染，這也讓球員工會調查後建議執行。

本季由於考慮選手的負擔，不但可以擴大板凳球員人數，延長賽將會以無人出局二壘有人開始進行突破僵局制，跟過去相比，是完全不同的機制。

 

 

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