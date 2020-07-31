NBA／沒奪冠就抱腿？巴克利憂心公鹿會重演KD事件

各界認為密爾瓦基公鹿隊能否拿下本季總冠軍，將影響「字母哥」Giannis Antetokounmpo的去留，名人堂球星Charles Barkley(巴克利)認為，若公鹿隊沒能奪冠，將會導致之前Kevin Durant同樣的狀況。巴克利在今天ESPN的《 Get Up》節目中，談到公鹿隊未來的命運，他說：「這讓我擔憂，我們可能會遇到另一起Kevin Durant的狀況，我們真的不想要那樣。如果公鹿贏了，我認為那對籃球運動將會是很棒的一件事。Giannis是一個很棒的孩子，而密爾瓦基是NBA中最被低估的城市之一。」「當去年多倫多暴龍奪下總冠軍，那對NBA是很棒的一件事情，而我認為若密爾瓦基公鹿今年能拿下總冠軍會很棒。」巴克利補充道。巴克利所指的「Kevin Durant狀況」，是指2016年夏季，KD與金州勇士簽約一事，勇士在2015-16年球季留下單季73勝的歷史性戰績，當年季後賽KD和雷霆在西區決賽以3勝4敗輸給勇士。當年KD的轉隊招致球迷瘋狂批評，甚至有人將此事譽為NBA球星有史以來最「窩囊」的舉動，而這個決定也讓勇士隊更加強大。由於謠傳勇士隊有意向字母哥招手，而巴克利就是擔心這樣的事情再度發生，會使NBA球隊之間的戰力失衡。