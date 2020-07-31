NBA／NBA終於復賽！詹皇領銜單膝跪地捍衛社會正義

NBA終於復賽了！湖人隊球星LeBron James與Anthony Davis今天跟隊友一起穿上黑人平權Ｔ恤在國歌演場時單膝跪地，不但是象徵對黑人平權運動致敬，也再度喚起大家對社會正義的重視。比賽前演唱國歌，不管是教練團、球員還是工作人員全都單膝跪地，他們訴求很簡單，就是重視黑人平權。黑人平權運動，在今年美國疫情爆發後不但未減少，反而更加擴大，NBA官方甚至全力支持，並且答應球員可穿上社會正義球衣，代替原本的球員名稱。