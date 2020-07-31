NBA／NBA終於復賽！詹皇領銜單膝跪地捍衛社會正義

NBA終於復賽了！湖人隊球星LeBron James與Anthony Davis今天跟隊友一起穿上黑人平權Ｔ恤在國歌演場時單膝跪地，不但是象徵對黑人平權運動致敬，也再度喚起大家對社會正義的重視。
比賽前演唱國歌，不管是教練團、球員還是工作人員全都單膝跪地，他們訴求很簡單，就是重視黑人平權。
黑人平權運動，在今年美國疫情爆發後不但未減少，反而更加擴大，NBA官方甚至全力支持，並且答應球員可穿上社會正義球衣，代替原本的球員名稱。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
日本最夯6個【IG限動gif關鍵字】公開！ 讓你的IG可愛度爆表
租金續攀升，利率再探低，購屋成本降，有房好機會!
12星座和「什麼人」最合不來？跟他做朋友，只會越看越不順眼
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
台日互動大不同！居酒屋中存在的日本職場潛規則
《國民法官法》究竟吵什麼？爭議懶人包在這裡
夏日不只要消暑解渴還要補元氣！傳統、創意養生飲大PK！
盤點當季流行的6種髮型×4款髮飾，快速打造甜美可愛的日系編髮！
明星都愛偷偷來！潘瑋柏、楊祐寧等8位謹慎藏愛秘戀多年終於修成正果的男藝人
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出