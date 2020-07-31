中職／李登輝曾為中職開球　聯盟降半旗致敬

李前總統登輝先生於昨日辭世，中華職棒今日起桃園、洲際兩地三連戰賽事也將降半旗，向李前總統致上最深的敬意。李登輝先生過去對台灣的職業棒球運動發展十分重視，曾蒞臨職棒元年明星賽。當時台北市立棒球場1萬6千多名觀眾以波浪舞歡迎李總統蒞臨球場。李總統在致詞時表示希望藉棒球運動凝聚民心，創造更好的生活品質。李登輝先生並於職棒三年及職棒七年開幕戰擔任開球嘉賓，為中華職棒史上第一位開球的國家元首。