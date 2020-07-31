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中職／紀念李前總統　桃園球場賽前將默哀

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-31 17:55:09
▲桃園球場降半旗哀悼李登輝前總統。（圖／吳政紘攝）
中職今晚6時30分將由統一獅隊作客桃園樂天主場，兩隊賽前為了紀年昨日逝世的李登輝前總統，將會有默哀儀式，並且現場將降半旗致敬。

中職與李前總統的淵源很深，尤其在職棒運動蓬勃發展之際，他也曾到球場開球，並且參與明星賽。當時台北市立棒球場1萬6千多名觀眾以波浪舞歡迎李總統蒞臨球場。

李登輝先生並於職棒三年及職棒七年開幕戰擔任開球嘉賓，為中華職棒史上第一位開球的國家元首。

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