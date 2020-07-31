中職／力抗樂天桃猿！統一新洋將布雷克待命後援

統一獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）今天上一軍名單，最快明天就會在牛棚待命，下周二就可以先發出賽。
對於自己過去在二軍投過1場，布雷克說：「狀況不錯，越來越好，球速我會慢慢加強。」
布雷克認為，台灣打者很會打，防守也不錯，其實不好對付。
不過他明天就會牛棚待命，最快下周二就可以先發出賽，不過他在二軍用球跟一軍不同，他說：「我覺得差別不大。」
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