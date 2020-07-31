中職／楊丞琳壓軸開唱動紫趴　樂天桃猿門票秒殺

樂天桃猿與樂天市場、冠德環球購物中心攜手合作，球場連通環球購物中心A19的天橋將在8月1日(六)起開始試營， 自八月起，每逢樂天桃猿週末主場賽事，即於桃園機捷A 19舉行全台獨家的跨界Beer Garden假日市集，將邀請金色三麥、BEER CARGO、快車肉乾等人氣品牌到場設攤，更有龍眼樹pizza、寶咖咖、逢兒雞蛋仔等內行人都知道的超讚桃園地方特色餐車。





8月1日(六)、8月2日(日)新光動紫趴星光雲集，賽前樂團表演將安排在Beer Garden假日市集，法蘭黛、八十八顆芭樂籽、山的孩子樂團以及美秀集團將在六日登上Beer Garden假日市集舞台。





除此之外，樂天市場更推出「振興大禮包」加碼活動，凡於Beer Garden假日市集樂天市場攤位消費，即可獲得價值新台幣100元的「線上振興券」，第一波活動時間為8/1 14:30 - 21:00，前100名至樂天市場攤位，還有機會領取限量清涼消暑的Somersby夏日蜜蘋果酒。





新光動紫趴，兩大主題「經典嗨樂」、「嘻哈嗨樂」場場雙樂聯手，周六場內野已經滿座，將由林柏宏與謝欣穎聯手開出好球，賽後將由楊丞琳壓軸演出；周日賽後則由高爾軒與玖壹壹帶來嘻哈嗨樂。



