中職／林智平連2場「致命」盜壘　樂天逆轉猛獅關鍵

樂天桃猿今天以3:2逆轉擊敗統一獅，林智平連續2場在9局下盜壘成功，並靠著林泓育適時安打跑回追平分，成為全場最關鍵人物。林智平說：「其實前面第二顆球我沒跑有點可惜，不過我想他可能會專注在打者身上，所以我就去嘗試。」林智平過去是中職盜壘王三連霸，速度也有一定實力，不過因為下半季全隊打擊較為低迷，林智平也成為球隊關鍵的跑者。他說：「下半季打得比較辛苦，可能是打擊狀況比較難串聯，不過我們還是要發揮每個人的本分，幫球隊奪勝。」