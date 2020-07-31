中職／下半季球不彈了？曾豪駒：飛行距離不夠遠

樂天桃猿今天以3:2逆轉擊敗統一獅隊，總教練曾豪駒表示：「下半季球的飛行距離沒有這麼遠，就希望他們把球打確實一點。」
中職上半季因為全壘打滿天飛，所以被稱為「彈力球2.0」，不過下半季換球後，目前投手戰看起來變多了，曾豪駒說：「像我們有很多球打得很紮實，可是就是飛行距離沒有很遠，因為球的彈性係數沒有這麼高，就要求他們要把球擊紮實一點。」
曾豪駒認為，下半季目前這樣球隊看來越來越好，也希望可以維持下去，當然最後剛好有掌握到契機，所以就有好的結果。
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