中職／郭嚴文敲再見安打　「不要被三振就好」

樂天桃猿今天以3:2逆轉擊敗統一獅隊，9局下郭嚴文敲出再見安打，也成功扮演關鍵角色。郭嚴文認為，雖然今天敲安，不過還是有120場，要把比賽打完才能知道好不好。而陳韻文雖然上場想要守住，卻被他掌握契機，郭嚴文說：「知道他球速快，指叉球很好，不過就是希望不要被三振就好，打到球就會有機會。」今年郭嚴文狀況確實沒有過去好，讓他相當自責，不過主帥曾豪駒說：「這幾場看起來，不管是想法還是打擊都比上半季越來越好，這都是過程。」