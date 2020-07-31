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中職／郭嚴文敲再見安打　「不要被三振就好」

記者吳政紘/桃園報導-2020-07-31 22:34:59
▲郭嚴文。（Eleven Sports提供）
樂天桃猿今天以3:2逆轉擊敗統一獅隊，9局下郭嚴文敲出再見安打，也成功扮演關鍵角色。

郭嚴文認為，雖然今天敲安，不過還是有120場，要把比賽打完才能知道好不好。

而陳韻文雖然上場想要守住，卻被他掌握契機，郭嚴文說：「知道他球速快，指叉球很好，不過就是希望不要被三振就好，打到球就會有機會。」

今年郭嚴文狀況確實沒有過去好，讓他相當自責，不過主帥曾豪駒說：「這幾場看起來，不管是想法還是打擊都比上半季越來越好，這都是過程。」

 

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