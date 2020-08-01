NBA／CJ飆進第1000顆三分　拓荒者3槍合砍83分延長賽宰熊

在復賽第2天的賽事，兩隊在激戰到了延長賽後，靠著招牌「雙槍」Damian Lillard及CJ McCollum合砍9分，最終以140:135確保勝利。而McCollum也在這場比賽中命中個人生涯的1000顆三分球。拓荒者這場比賽在上半場打完取得8分領先，不過第3節灰熊猛烈反撲，單節淨勝波特蘭11分，反倒逆轉比數。第四節「甜瓜」Carmelo Anthony連續命中關鍵三分，讓拓荒者重新將分數迎頭趕上，兩隊正規時間打完時戰成124:124平手。延長賽比賽節奏掌握在老道的拓荒者手中，McCollum用後撤步投籃屢屢殺傷對手，而Lillard則是切入禁區要犯規，逐漸將分數給拉開，年輕的灰熊試圖反撲未果，最終以5分之差落敗。Lillard今天砍下29分、另外還有9助攻和5籃板，McCollum全場24投14中得到全隊最高的33分、6助攻；Anthony則是10投7中，得到21分、7籃板。3人就聯手轟下83分。而在另外一場已經結束的比賽，太陽在球隊「一哥」Devin Booker砍下27分的好表現，以及而狀元中鋒Deandre Ayton也得到了24分、12籃板的雙十成績的表現下，終場以125:112擊敗巫師。