NBA／裁判報告還清白　喬治最後一投詹皇並未犯規

昨天湖人和快艇進行了一場「彗星撞地球」般的大戰，最終在快艇前鋒Paul George外線出手沒進的情況下，湖人以103:101險勝。不過快艇團隊在賽後疑似認為「詹皇」LeBron James有犯規的嫌疑，而今天裁判報告也出爐，澄清了後者當時並未犯規。NBA官方的裁判報告表指出，這場比賽的最後2分鐘出現了3次誤判。第一次發生在第4節剩1分50秒時，快艇的Kawhi Leonard走步但沒吹，結果之後他助攻給George投進三分球；第2次是第4節勝50秒時，Leonard防守時腳踢球，裁判依舊漏判。最後一次則是發生在比賽還剩16.2秒時，James突破被Marcus Morris犯規，裁判漏判、但他自己搶下進攻籃板並且補籃，讓湖人取得關鍵2分超前。該次裁判報告並未列出George的最後一次出手，顯見官方認為這次吹罰是正確的，James並沒有對進攻球員犯規，最後2分鐘所有漏判都對快艇有利。James在昨天的比賽，出賽34分鐘，手感不佳只得到16分，但他展現自己的全面性，斬獲11籃板、7助攻，另外在防守端則是扛起了防守Leonard和George的重責大任。根據《ESPN》分析Leonard和George昨天在面對James防守的15個回合中只命中了1球。