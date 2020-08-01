NBA／字母哥狂砍36分　2次關鍵三分打助公鹿奪復賽首勝

密爾瓦基公鹿今天在復賽首戰和波士頓塞爾提克進行交手，在「希臘怪物」G. Antetokounmpo於決勝節砍下16分、包括完成2次關鍵的「三分打」，全場斬獲36分、15籃板、7助攻的全能表現下，公鹿終場以119:112拿下來到迪士尼後的首場勝利。對比塞爾提克主將Jayson Tatum此役的低迷狀態，Antetokounmpo今天早早就進入狀況，無論是自己在籃下得分，或是助攻給隊友在外線投籃都無往不利，公鹿也一度打出17:2的猛烈攻勢。不過「綠衫軍」在第二節開始慢慢找到攻防感覺，也利用攻防轉換縮小比分差距，前三節戰罷兩隊形成87:87平手。第四節Antetokounmpo一開始就在場上，並且只用了2分半鐘就讓公鹿奪回7分領先，不過塞爾提克這裡也有「星海哥」Gordon Hayward撐場，他用切入和補籃幫助球隊緊咬分差。讀秒階段，兩隊又戰成了107:107平手，之後Antetokounmpo持球切入禁區、並且利用歐洲步甩開對手，綠軍後衛Marcus Smart前來補防，兩人碰撞倒地，裁判第一時間吹進攻犯規，但在透過重播輔助判決後，決定改判為阻擋犯規，Antetokounmpo站上罰球線並且完成「三分打」。而這一球也鼓舞了公鹿的士氣，之後Khris Middleton在擋拆後飆進三分球，接著Antetokounmpo回過頭來又完成一次三分打，幫助球隊鎖定勝局，最終公鹿以7分差取勝，只要再贏1場就確定鎖定東區第一的寶座。公鹿今天除了Antetokounmpo之外，得分點比較平均，Middleton射進18分，另外還有8助攻和5籃板，中鋒Brook Lopez得到14分，Donte DiVincezo斬獲10分，全隊有10人有得分紀錄。塞爾提克方面，以Marcus Smart的23分為最佳，Jaylen Brown的22分、4籃板居次；Hayward得到17分，主將Kemba Walker今天只上19分中，得到16分，而Tatum則是不在狀態，僅有5分