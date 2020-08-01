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日職／前俊國熊四棒　軟銀教練立花義家突發性耳聾休養

記者吳政紘/綜合報導-2020-08-01 10:41:52
▲立花義家打擊教練。（圖／取自軟銀官網）
前中職俊國熊隊四棒，現任軟銀打擊教練的立花義家，今天傳出因為「突發性耳聾」症狀，因此需要休養。

立花21日曾因身體不適先行告假，不過他並未有發燒、倦怠感等新冠肺炎狀況，結果28日再檢查，發現是有「突發性耳聾」狀況，起因是暈眩跟身體不適。

立花今年61歲，曾在俊國熊組職棒之際擔任隊史第一位日本四棒打者，並為球隊打下第一分，在日職也是很有名氣的選手。

 

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