NBA／不穿平權衣、拒下跪引關注　魔術小將解釋背後理由

NBA重啟2019-20賽季，球員在賽前演奏國歌時穿上「Black Lives Matter」T恤，並且單膝下跪，向黑人平權運動BLM表達支持。不過，奧蘭多魔術22歲小將Jonathan Isaac成為首名拒絕跟著這樣做的球員，因此成為各界討論話題。





就在魔術以128:118擊敗籃網賽後，身為非裔美籍球員的Isaac被問到他是否認為黑人的生命也很重要時，他提出了自己的見解。





Isaac表示：「絕對是，我相信黑人的生命也很重要。我做出這決定有很多考量，其中一部分是因為我覺得穿著BLMT恤、單膝下跪和支持黑人沒有什麼關聯。所以我覺得，就我個人而言，我當然站在認為黑人生命很重要的立場，但我只是覺得這是我必須做出的決定，所以我不覺得穿上那件衣服就是支持黑人。」





身為虔誠基督徒的Isaac表示：「我不認為下跪或穿著BLM上衣，對我來說是解決問題的答案。我認為黑人生命獲得福音的支持，所有生命都獲得福音的支持。我們都曾做錯事，有時候對一件錯誤指點點，只會讓情況更糟。」





Isaac的行為引發軒然大波，不過名人堂球星Charles Barkley在節目中表示，雖然Isaac沒有跟著其他人一起穿上T恤並單膝下跪，但不代表他就是一個壞人。（編輯：劉祐廷）



