羽球／輕鬆勝新秀還指導　周天成：模擬東奧做準備

▲我國羽球男單一哥周天成出戰模擬東京奧運對抗賽。（圖／國訓中心提供）

羽球項目於8月1至3日登場，男單一哥周天成、王子維，今分別碰上蘇力揚及台大高材生陳孝承，第2日雙方對手互換，最後一日周添城將與王子維對決。男雙方面，世界排名第7的王齊麟／李洋、廖敏竣／蘇敬恒、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯及李哲輝／楊博軒都將出賽。

▲我國羽球男單一哥周天成出戰模擬東京奧運對抗賽。（圖／國訓中心提供）

模擬東京奧運對抗賽今(1)日在高雄國訓中心展開，羽球項目率先開打，首戰由一哥周天成出戰20歲新秀蘇力揚，儘管比賽過程有些拉鋸，不過一哥經驗和技術明顯較佳，終場以21:16、21:14勝出，賽後周天成也不吝指導學弟。首局前半雙方數度打成平手，不過周天成多拍變化，改變戰術，有效破壞蘇力揚節奏，在接下來的第2局逐漸拉開領先差距，蘇力揚賽後表示對戰感到壓迫感十足，失誤也增多，今天學習到很多。周天成表示，「參加這比賽就當作準備東京奧運，食宿方面都更注意，避免會過敏的食物等等，提前學習安排和準備奧運模式。」不過沒開放觀眾進場，讓他笑說環境安靜的感覺很像日本，也減少了他在場上激情吶喊的動力。賽後學弟向他請益，周天成說，「他有提問所以回應他，很不錯的年輕選手，也告訴他的打法需要多變，只靠體力在國內或許可行，但國際上太多好手，用在我身上也是一樣，無法一招打天下，多用方式去突破，科學化訓練。」