日職／扛二軍主砲！「大王」王柏融四棒連3場先發

日職二軍火腿隊今天再度出戰羅德，台灣好手「大王」王柏融連續3場先發，並且扛四棒，守左外野，期待他表現大爆發。王柏融日前連續2場先發都有雙安，尤其首場就開轟，讓教練團十分安心，而他二軍打擊率高達8成，是名符其實的「主砲」。今日火腿先發陣容如下：1 淺間大基 中2 郡拓也 三3 樋口龍之介 二4 王柏融 左5 清水優心 捕6 白村明弘 右7 今井順之助 一8 梅林優貴 DH9 難波侑平 遊先發投手 北浦竜次羅德隊先發投手為有吉優樹