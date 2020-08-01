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日職／扛二軍主砲！「大王」王柏融四棒連3場先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-08-01 12:09:10
▲王柏融。（圖／葉政勳攝）
日職二軍火腿隊今天再度出戰羅德，台灣好手「大王」王柏融連續3場先發，並且扛四棒，守左外野，期待他表現大爆發。

王柏融日前連續2場先發都有雙安，尤其首場就開轟，讓教練團十分安心，而他二軍打擊率高達8成，是名符其實的「主砲」。

今日火腿先發陣容如下：

1 淺間大基 中

2 郡拓也 三

3 樋口龍之介 二

4 王柏融 左

5 清水優心 捕

6 白村明弘 右

7 今井順之助 一

8 梅林優貴 DH

9 難波侑平 遊

先發投手 北浦竜次

 

羅德隊先發投手為有吉優樹

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