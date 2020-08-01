羽球／連拿15分開局　王子維怕輸給台大學弟臉好「機車」

▲我國「羽球王子」王子維成出戰模擬東京奧運對抗賽。（圖／國訓中心提供）

▲我國「羽球王子」王子維成出戰模擬東京奧運對抗賽。（圖／國訓中心提供）

▲模擬東京奧運對抗賽今(1)日在高雄國訓中心展開，羽球項目打頭陣，「羽球王子」王子維首局就賞給台大國手陳孝承15:0，讓學弟直呼好機車。（圖／鍾東穎攝 ,2020.08.01）

模擬東京奧運對抗賽今(1)日在高雄國訓中心展開，羽球項目打頭陣，「羽球王子」王子維首局就賞給台大國手陳孝承15:0，讓學弟直呼好機車，王子維賽後則笑說對上自己人「害怕輸球」全力以赴，終場直落二勝出。東奧因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）延期一年，體育署和國訓主辦模擬賽，王子維賽前以為只是簡單形式的對內賽，結果連轉播、場地佈置甚至開幕式都有，讓他大呼好特別，賽前還跟李洋說會緊張。看到比賽如此提高規格，王子維的認真態度也嚇到平時常對練的學弟陳孝承，開局就連拿15分，陳孝承賽後笑說，「這不是平常的子維。他從熱身就不一樣了，很積極，上場就扳起臉來，好像不認識一樣，臉太機車了，很嚴肅。」王子維坦言對上自家人會害怕輸球，「前面我也沒打開，如果能夠完封我也不會放。領先不敢鬆懈，不給對手翻身的機會。」陳孝承表示連輸15分自己也傻眼，但自己在逆風處殺球不順暢，自己節奏也亂掉，還曾想過是否要放掉首局。連輸15分後，王子維的失誤讓陳孝承終於拿到第1分，陳孝承笑說自己也不踏實，明天要對上一哥周天成，下午要加練，希望不要輸得太難看。此役王子維以21:5、21:15輕鬆獲勝，明天對壘新秀蘇力揚。陳孝承是2018年阿根廷布宜諾斯艾利斯青年奧運國手，大學就讀台大生物機電工程系，日前考上匈牙利當地的醫學系，預計8月中前往，不過疫情關係還在研議中。