MLB／混血王子復仇！達比修發威7局無失分奪首勝

前一場比賽因雨中止，小熊隊日籍王牌達比修有今天對海盜先發，主投6局共用86球，被打2安打，飆出7次三振，順利拿下本季首勝，終場小熊以6:3贏球。
達比修有雖然首局被Adam Frazier選到保送上壘，不過他牽制順利解決他，完成另類的三上三下，次局雖然被Moran敲安，不過他之後連續解決11位打者，順利壓制海盜打線。
5局上2人出局，他又被Cole Tucker敲出安打，並且盜壘成功，不過他順利再度化解危機，投完6局就退場。
這是達比修有本季第二次先發，今年1勝1敗，防禦率降為2.70。
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