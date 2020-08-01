日職／二軍殺手！王柏融連3場敲雙安　打擊率高達8成57

日職二軍火腿隊今天再度出戰羅德，台灣好手「大王」王柏融連續3場先發，並且扛四棒，守左外野，結果他連續2打席都敲安，目前二軍7打數6安打，打擊維持高檔。王柏融日前連續2場先發都有雙安，尤其首場就開轟，讓教練團十分安心，而他這場先是在2局上敲出中外野安打，4局上又敲出中外野安打，幫助火腿以2:0領先。羅德今天推出二軍先發為有吉優樹，去年在一軍先發2場，0勝2敗，防禦率13.50。王柏融在一軍打擊率雖然只有0.097，但他在二軍是恐怖的「二軍殺手」。