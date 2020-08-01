NBA／哈登首戰炸裂得49分　火箭雙核心合砍80分勝獨行俠

休士頓火箭今天在主場迎戰達拉斯獨行俠，陣中球星「大鬍子」James Harden在復賽後首戰用20投14中的超高效率砍下49分，另外「威少」Russell Westbrook也斬獲31分，兩人攜手率領火箭在延長賽中以153:149贏球。火箭這場比賽贏得並不輕鬆，獨行俠眾將今天手感相當火燙，特別是對方明星大前鋒Kristaps Porzingis這一場面對火箭矮小的禁區打得如魚得水，以5成的命中率轟下39分，另外還有16籃板，也讓火箭一度落後到雙位數。不過火箭這邊Haden的手感始終維持火燙，首節就砍下23分，之後也不斷的利用單打殺傷對手，再加上Westbrook雖然命中率不佳，但仍能在前者遭受包夾時用單打得分，火箭在兩人的輪番努力下，在第四節終了前將比分追平。延長賽率先得分的仍是獨行俠，不過Harden隨後連得5分反超比數，接著在決勝節貢獻追平補籃的前鋒Robert Covington此時又射進關鍵三分球，讓球隊領先到達4分，火箭最終驚險過關，拿下勝利。獨行俠「金童」Luka Doncic今天繳出28分、13籃板、10助攻的「大三元表現」，然而他在第四節和延長賽總共只得到4分，還發生多次失誤，這樣的表現和Harden相比，顯然不足以率隊贏球。