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日職／連3場敲雙安！王柏融二軍大復活

記者吳政紘/綜合報導-2020-08-01 15:06:40
▲王柏融開轟，隊友十分開心。（取自S1)
日職二軍火腿隊今天再度出戰羅德，台灣好手「大王」王柏融連續3場先發，並且扛四棒，守左外野，結果他連續2打席都敲安，總計3打數2安打，目前二軍8打數6安打，打擊維持7成50高檔。

王柏融日前連續2場先發都有雙安，尤其首場就開轟，讓教練團十分安心，而他這場先是在2局上敲出中外野安打，4局上又敲出中外野安打，幫助火腿以2:0領先。

第三打席，王柏融雖然敲出游擊方向滾地球出局，不過3打數2安打，也證明自己準備好重返一軍。

 

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