中職／布雷克首登板遭震撼教育　廖健富逆轉砲助樂天贏球

統一獅洋投布雷克首次在一軍出賽就慘遭樂天桃猿打者震撼教育，他今天在桃園棒球場進行首登板，不料卻在領先時被廖健富敲出逆轉2分砲，導致統一終場以3:5在客場吞敗。此役前5局兩隊攻勢不少，不過都還在控制之中，1局上統一靠著今天扛第4棒的老將高國慶率先敲回1分，不過樂天也很快在第2局靠著林承飛和陽耀勳安打連線扳平比數。4局上，樂天單局2次失誤讓統一跑回2分，不過下一局陳俊秀馬上開轟，讓球隊5局打完追成2:3。統一在第6局主動換投，先發江辰晏在解決掉陳晨威後退場，總計他今天主投5又1/3局被敲5支安打、丟2分，另外送出5次三振。獅隊之後推出江承峰上場接替投球，他迅速的抓下兩個出局數，沒有讓任何人上壘，結束這個半局。而樂天先發洋投卡本特，本場在6局投完後也被換下去休息，他今天被敲9支安打丟3分，送出6次三振。第7局樂天換上黃子鵬中繼，他繳出演出3上3下的好投。下一個半局統一讓還未在一軍亮相的高大洋投布雷克登板，但他一上來就被林泓育敲安、接著被廖健富掃出兩分砲，樂天逆轉比分為4:3。8局下，桃猿趁勝追擊，先靠著陳晨威的快腿跑出內野安打，之後梁家榮也擊出安打，將打者推進到一三壘，接著陳俊秀擊出高飛犧牲打，再打回1分保險分。取得領先後，樂天開始啟用勝利組牛棚，王躍霖先在第8局上來中繼，沒有讓任何人上壘；9局上關門的任務交到陳禹勳手上，他雖然上來後讓統一攻佔上得點圈，所幸並未自亂陣腳，還是穩穩的三振掉張偉聖化解危機，替球隊鎖住勝利。