中職／首次對決布雷克就開轟　廖健富：他真的很高

樂天桃猿捕手廖健富在今天對上統一獅的比賽，心情彷彿洗三溫暖，先是在第4局發生要命失誤，讓對手多跑回1分，但又在第7局從統一洋投布雷克手中掃出逆轉兩分砲，幫助球隊贏球。賽後他也坦言，「很開心但也很自責。」本場比賽第4局兩隊戰成1:1平手，統一該局在一出局後展開反攻，攻佔上一三壘，之後陳傑憲敲出滾地球打回1分，但廖健富在接一壘手陳俊秀的回傳球時卻發生失誤，讓對手多得1分。不過所幸他用棒子將功折罪，在第7局面對一軍首登板的布雷克，他逮中對方失投的變速球、大棒一揮掃出2分砲，幫助球隊超前比數，並一直領先到終場。「對新投手我就是先看一球，取得球數上的領先後，就是想說積極揮棒。」廖健富第一次面對203公分布雷克，賽後表示只覺得對方身高很高，看球出手的角度不太一樣，但沒有特別的想法。在本場比賽發生失誤之後，廖健富坦言自己當時很沮喪，不過捕手教練劉家豪有和自己開導，「他就是要我打起精神來，講一些激勵我的話，『我們身分不同，是要幫助球隊的重要角色，不要因為失誤而影響到自己。』叫我要自己調適心情。」首次交手樂天就有林泓育、廖健富和詹智堯3名打者對布雷克敲安，似乎打得相當順手。不過總教練曾豪駒認為對戰樣本數還不夠，他們對於這一名洋投還不是很熟悉，因此還是要回去多家研究。