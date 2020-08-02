NBA／慘遭快艇血虐　ESPN記者痛批鵜鶘打球態度散漫

《ESPN》記者Stephen A Smith一向有話直說，今天他看到洛杉磯快艇狠狠的痛擊了紐奧良鵜鶘，對於後者散漫的態度相當不滿，也很快在推特上發文，痛罵鵜鶘球員對於比賽根本不敢興趣。「嘿！我知道已經快5個月沒打球了，也明白快艇是一支超級球隊，但該死的鵜鶘你們能不能至少裝作對於比賽感興趣、或是試圖打進季後賽？傳球、盤帶、移動腳步，這些舉動在這場比賽都沒出現！該死！」Smith生氣的在社群網站上寫道。在昨天惜敗湖人後，外界預料快艇隊今天將會一吐怨氣，打出很有競爭力的籃球。而此役他們的表現也的確如此，陣中明星前鋒Paul George全場投進8顆三分球、砍下28分，主將Kawhi Leonard也繳出24分、6籃板、5助攻的數據。在對手如此強勢的表現下，或許實力稍有差距的鵜鶘輸球無可厚非，但是他們上半場就落後多達32分，下半場也隨性的處理球，造成了許多沒必要的失誤，讓轉播的球評Jeff Van Gundy也忍不住開砲。該則推特迅速被轉發，而對此球迷也大多贊同這位名嘴的說法，紛紛砲轟鵜鶘球員散漫不努力，直說「聯盟給你最輕鬆的賽程，要是把握不住，真怨不得別人了」、「不說能不能贏，拓荒者、灰熊至少很拚、鵜鶘還不如不要來」、「本來是想努把力的．．．但現在在園區隔離，沒有自由、沒有女人，錢沒處花，反正也拿不到冠軍，還不如趕緊打完早點解放」。