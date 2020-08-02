NBA／真的是剋星！洛瑞狂砍33分　暴龍對湖人11連勝　

洛杉磯湖人上一戰在復賽擊敗同城的勁敵快艇，士氣十分高昂，但今天他們碰上了「剋星」多倫多暴龍，兩隊鏖戰到第4節，暴龍靠著明星主控Kyle Lowry砍下33分、14籃板、6助攻的神勇表現，終場以107:92擊敗湖人，拿下對戰11連勝。挾上一戰擊敗快艇的氣勢，湖人今天對戰暴龍可說是勢在必得，不過面對本季團隊場均失分最少的暴龍，明顯遭到對方防守壓制，上一場比賽轟下34分的Anthony Davis，今天7投只有2中、僅得到14分。而他的低迷也影響到湖人的進攻，今天紫金大軍只有一節得分超過25分。反觀暴龍雖然得分也算不上高，但是人人有發揮，除了Lowry穩健的扮演指揮者的角色之外，23歲的小將OG Anunoby攻守俱佳，不但賣力防守「詹皇」LeBron James、自己也攻下了23分，當家前鋒P. Siakam貢獻15分，「范喬丹」Fred VanVleet也有13分進帳，得分點遠較湖人多。比賽關鍵發生在第四節中段，兩隊戰成80:80平手之後，暴龍突然拉出了一波13:3的攻勢，逼使湖人得將James重新叫回場上；但雖然後者連進兩球，不過Lowry這時候站了出來，屢次逮到Kyle Kuzma錯位守到自己的機會、個人連拿7分鎖定勝局。今天Jams雖然拿到了全隊最高的20分，不過個人命中率還是偏低，15投7中、不足5成，另外抓下10個籃板、送出5次助攻，個人似乎還在尋找比賽狀態。暴龍去年在11月雙方的交手中贏球，因此本季已經「雙殺」湖人，取得對戰的11連勝。上一次湖人擊敗暴龍已經要追溯到2014年11月31日，當時黑曼巴拿下31分「大三元」率隊贏球。