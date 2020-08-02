日職／王柏融二軍打爆對手　日球迷驚嘆：根本開無雙！

日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融自26日下二軍，目前出賽3場都有雙安表現，目前8打數6安打大爆發，打擊率高達7成50，讓日本網友也十分驚豔。
日本球迷最近持續觀察王柏融表現，發現他在二軍「虐殺」對手，不但敲安還開轟，打點也順利進帳，狀況好到沒話說。
此外，他的選球也找回來了，加上火腿打線的確需要左打好手，王柏融可望早日回到一軍。
日本球迷寫下：「這就是二軍帝王」、「本來以為中職比日職二軍還弱，沒想到意外地強」、「根本是高山俊」等。
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