NBA／後悔當初沒挺言論自由　柯爾：若能重來我支持莫雷

中國大陸官方至今對於NBA的抵制仍還沒解除，而對於這項舉動的合法性，至今仍在美國引起廣泛的討論。金州勇士隊總教練Steve Kerr近期在接受《華盛頓郵報》Candace Buckner採訪時，主動重提此事，他認為自己上一次在被要求表態時的處理很差，如果能再選一次，他會堅定的聲援火箭總經理Daryl Morey擁有言論自由的權利。Morey在這一季開打前因為聲援香港而被大陸當局封殺，休士頓火箭的比賽甚至在該地被禁播，對此美國人大多聲援前者，認為大陸的行為太過野蠻，牴觸了基本人權中的言論自由。當時Kerr被問及此事時，他不願意表態，由於過去他在政治問題上相當活躍，因此這次選擇沉默讓人相當意外。不過他也解釋說，這是因為自己對於這個問題不夠了解，所以才選擇不隨便評論，如果是他熟悉的關於「美國使用槍枝」的問題，那他當然能夠暢所欲言。但近期Buckner在她的推特上透露，Kerr在採訪中的態度有些轉化，她主動承認自己當時的處理並不夠好，「坦率地說，我有點手足無措，我坐在那兒試圖弄清楚我應該說些什麼，以確保我不會讓聯盟陷入危機，也試圖找到適當的平衡，我意識到這可能是我多年來少數選擇不說話的時候，我有點被這場政治冰風暴給困住了，這讓我很不舒服，因為這不是我喜歡討論的話題。」於是Buckner問Kerr如果有機會重來一次，那他會怎麼做？後者表示他將會支持Morey的舉動，「我只是覺得Daryl作為美國人，他有權發表言論，他可以說任何他想說的話，我們應該在這方面給予他支持，這是我想表達的。」不過Kerr依然認為大陸的問題相當複雜，如果真有興趣，應該多加溝通和交流。由於經濟上的考量，因此NBA聯盟官方並未具體的對Morey事件做出回應，而作為聯盟的頭牌，湖人「詹皇」LeBron James則是認為Morey對於大陸和香港的事不夠了解，應該謹慎發言。而Kerr雖然沒有選擇支持Morey聲援香港民主活動的立場，但他認為火箭總經理有權對於他關注的議題表達言論，因為這是美國立國的基礎精神。