中職／猛獅破解「鄉長」習性？樂天球員：他們上半季就有

樂天桃猿投手陳禹勳昨日放上獅隊疑似「偷暗號」影片，引發外界關注，由於棒球場上就有很多「潛規則」，因此一旦犯大忌就難以收拾。陳禹勳雖然今天未受訪，但是有樂天球員表示：「獅隊這樣做已經不是第一次，上半季就有，只是這次被抓到，或許是要刻意讓他們知道。」而捕手張閔勛認為，其實二軍比較少見有「偷暗號」，但是棒球場上難免會有這種作法，也沒有說不行，只是要換暗號或是「加鎖」，避免被偷。