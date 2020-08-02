警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／猛獅破解「鄉長」習性？樂天球員：他們上半季就有

記者吳政紘/桃園報導-2020-08-02 16:42:32
▲樂天桃猿陳禹勳。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.19）
樂天桃猿投手陳禹勳昨日放上獅隊疑似「偷暗號」影片，引發外界關注，由於棒球場上就有很多「潛規則」，因此一旦犯大忌就難以收拾。

陳禹勳雖然今天未受訪，但是有樂天球員表示：「獅隊這樣做已經不是第一次，上半季就有，只是這次被抓到，或許是要刻意讓他們知道。」

而捕手張閔勛認為，其實二軍比較少見有「偷暗號」，但是棒球場上難免會有這種作法，也沒有說不行，只是要換暗號或是「加鎖」，避免被偷。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀