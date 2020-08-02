空手道／文姿云太衝教練暴氣　攻擊喊聲隔6樓也聽得到

▲模擬東京奧運對抗賽，空手道兩位亞運金牌女將對決，「小清新」文姿云(左)遭布農族美少女谷筱霜壓制。（圖／國訓中心提供）

▲模擬東京奧運對抗賽，空手道兩位亞運金牌女將對決，「小清新」文姿云(右)出戰布農族美少女谷筱霜。（圖／國訓中心提供）

▲模擬東京奧運對抗賽，空手道「小清新」文姿云喊聲從7樓練習室到1樓都聽得到。（圖／國訓中心提供）

▲模擬東京奧運對抗賽，空手道「小清新」文姿云(右)積極進攻。（圖／國訓中心提供）

模擬東京奧運對抗賽，空手道焦點戰兩位亞運金牌對決，「小清新」文姿云最終以4:1擊敗「布農族美少女」谷筱霜，最終3戰全勝拿下冠軍，不過文姿云太衝動引來教練「暴氣」，賽後她也表示對今天的表現並不滿意。模擬賽在女子個人對打僅設置2個量級分別是61、55公斤級，亞運50公斤級金牌的谷筱霜升級，和亞運55公斤級金牌的文姿云，以及去年全運會破文姿云4連霸的黑馬許瑋寧，張郡婕同屬55公斤級。兩位亞運金牌女力對決自然是此役焦點，谷筱霜雖先得分，但文姿云在比賽後半段要回主導權，連拿4分逆轉勝，賽後文姿云表示，「筱霜本來是50公斤級的，她速度比較快，平常訓練有時會對練，是蠻熟悉的。」不過文姿云在比賽最後持續進攻，差點被谷筱霜得分，惹來教練不滿，「很想進攻搶分，但我距離沒抓好，差點被得分，教練叫不住我所以暴氣。我打到第三場沒那麼專注，節奏抓不好，不是很滿意今天的表現，有想用新招，但沒成功。」疫情關係比賽選在國訓中心舉辦，不開放觀眾進場，文姿云在隔壁熱身時超宏亮的喊聲傳進比賽現場，換她登場時更是魄力十足，文姿云笑說，平常在7樓練習1樓也聽得到她的聲音，已經習慣喊這麼大聲，這也是進攻必須做的事，且自豪都不會「燒聲」。