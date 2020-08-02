中職／3年前猿隊偷暗號疑雲　陳傑憲曾幫忙勸架

樂天桃猿「鄉長」陳禹勳在臉書放上自己投球影片，暗示陳傑憲等獅隊球員似乎有偷暗號的嫌疑，對此，陳傑憲不但認為「我們成功了！」也表示有過去狄馬克的經驗，這是很正常的事。
2017年5月6日，獅隊作客猿隊主場，洋投狄馬克質疑陽耀勳「打暗號」給隊友，因此勃然大怒，兩方人馬清空板凳，還是陳傑憲跑去跟陽耀勳勸架，結果也只是叫罵收尾。
不過陳傑憲說：「我有去學長那邊看留言，其實也蠻有趣的。」
雖然不知道陳禹勳動機為何？不過陳傑憲認為，影響投手會是跑者本來就會做的事，只要對球隊有幫助，任何人都會想要去做。
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